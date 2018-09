Siria, nuovi raid russi su Idlib

ROMA, 8 SET - Nuovi attacchi russi sulla provincia siriana di Idlib sono stati lanciati nella notte, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, dopo il nulla di fatto ai colloqui di ieri a Teheran per un cessate il fuoco. Secondo quanto riferisce la Bbc, i raid hanno attaccato le posizioni dei ribelli nel sud-ovest di Idlib. I jet russi hanno preso di mira due gruppi armati, Hayat al-Tahrir al-Sham, vicino ad Al-Qaeda, e Ahrar al-Sham, parte dell'Esercito libero siriano. Le forze governative siriane, spalleggiate da Russia e Iran, hanno dunque proseguito l'offensiva sull'ultima roccaforte dei ribelli in Siria, mentre la Turchia e altri Paesi hanno lanciato un monito sul rischio di un disastro umanitario. Ai colloqui di ieri a Teheran ci si aspettava di trovare un accordo per consentire di predisporre un corridoio umanitario. Sempre ieri, nella stessa provincia di Idlib, migliaia di persone hanno manifestato dopo le preghiere del venerdì per chiedere la protezione della comunità internazionale.