Grecia: Salonicco blindata per proteste

SALONICCO (GRECIA), 8 SET - Tornano le proteste contro l'austerità in Grecia. Oggi a Salonicco sono mobilitati circa 4.000 agenti di polizia per una manifestazione in coincidenza di una visita del premier Alexis Tsipras, che alla Fiera internazionale della seconda città greca incontrerà investitori Usa, guidati dal segretario al Commercio, Wilbur Ross, per rassicurarli sulla tenuta dei conti pubblici del Paese. Alla delegazione americana, che rappresenta oltre 50 imprese - scrivono i media, che hanno visionato il testo del discorso del premier -, Tsipras assicurerà che cercherà un equilibrio fra il bisogno del suo Paese di una politica espansiva che rilanci la crescita dopo un decennio di durissima austerità, e la necessità di restare sui binari delle riforme, senza mettere a rischio l'obiettivo dell'avanzo primario al 3,5%. Per la giornata di oggi ci sono timori per l'ordine pubblico, perché negli anni passati diverse proteste all'apertura della Fiera internazionale di Salonicco sono degenerate in violenti scontri.