Kosovo: tolte limitazioni a visita Vucic

(ANSAmed) - BELGRADO, 8 SET - Su pressione degli Stati Uniti, le autorità di Pristina avrebbero deciso di abolire le limitazioni imposte alla visita di oggi e domani in Kosovo da parte del presidente serbo Aleksandar Vucic, autorizzandolo a recarsi anche al Lago di Gazivode, la tappa più controversa e contestata dalla parte kosovara. Lo riferisce il portale kosovaro Koha.net. Gli americani, scrive il portale, avrebbero consigliato alla dirigenza di Pristina di non ostacolare la visita di Vucic "per non creare ulteriori tensioni fra le due parti". Ieri sera il presidente serbo, al termine di una giornata burrascosa e molto tesa con il suo rifiuto di incontrare il collega kosovaro Hashim Thaci a Bruxelles, ha confermato la sua intenzione di recarsi in Kosovo oggi e domani. E di cominciare la visita nel pomeriggio dal Lago di Gazivode, un bacino al confine, per due terzi in territorio kosovaro e per un terzo in Serbia, e per questo conteso da Belgrado e Pristina per la sua importanza in termini di approvvigionamento idrico.