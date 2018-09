Olanda: asilo negato, ragazzini fuggono

L'AIA, 8 SET - Due ragazzini armeni la cui richiesta di asilo è stata respinta dal governo olandese, si sono dati alla macchia proprio nel giorno in cui sarebbero dovuto essere espulsi. Il portavoce del ministero della Giustizia, Maarten Molenbeek, ha detto che i due, identificati dai media locali con i nomi di Lili e Howick, di 12 e 13 anni, hanno lasciato la casa di affido durante la notte e da allora non si hanno notizie. Ieri, il tribunale non ha accolto l'ultimo appello contro la richiesta di espulsione. I due hanno quasi sempre vissuto in Olanda, ma la Corte ha respinto la domanda di asilo sostenendo che l'Armenia è un Paese sicuro. La madre era stata espulsa lo scorso anno: i due ragazzini non hanno mai visitato il Paese e non parlano l'armeno.