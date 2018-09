Kosovo: Vucic, spari da albanesi a Banje

MITROVICA, 9 SET - Colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi dalle barricate erette dagli albanesi del Kosovo a Banje, l'enclave serba dove il presidente serbo Alesksandar Vucic avrebbe dovuto recarsi questa mattina. Lo ha detto lo stesso presidente durante il suo discorso a Mitrovica. "Non mi piacciono le armi - ha detto - ma non permetteremo a nessuno di aggredire i serbi in Kosovo" - ha aggiunto.