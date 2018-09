Uragano Florence minaccia est Usa

WASHINGTON, 9 SET - La tempesta tropicale Florence, nell'Atlantico, riguadagna lo status di uragano e passato l'arcipelago delle Bermuda torna a minacciare la costa est degli Stati Uniti. Gli stati che gia' si preparano al peggio sono North Carolina e South Carolina, che hanno gia' dichiarato lo stato di emergenza. Lo hanno fatto per precauzione anche la Florida, la Georgia, il Delaware, la Virginia e il New Jersey, dove si temono soprattutto alluvioni e inondazioni. In allerta anche lo stato di New York. L'uragano secondo le previsioni potrebbe raggiungere categoria 4 con venti tra i 210 e i 240 chilometri orari.