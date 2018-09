Iraq: Abadi a Bassora dopo disordini

BEIRUT, 10 SET - Il premier iracheno Haidar al Abadi è giunto oggi a Bassora, porto nel sud del paese e teatro nei giorni scorsi di sanguinosi disordini scaturiti dalla repressione governativa di proteste popolari contro il carovita e la corruzione. La città, dove sono morte 15 persone nell'ultima settimana, è pattugliata da agenti delle forze speciali giunti da Baghdad. La città intanto, capoluogo di una regione ricca di petrolio e che si apre sul Golfo, è tornata a una calma surreale. I principali palazzi istituzionali sono stati assaltati e dati alle fiamme, così come il consolato iraniano di Bassora è stato incendiato e in parte danneggiato, causando tensione diplomatica col vicino Iran. Anche le sedi dei partiti-milizia filo-iraniani sono state attaccate. Le proteste erano cominciate a giugno per la scarsità dei servizi essenziali - acqua potabile, elettricità - provvisti dalle autorità locali. Ma sono scoppiate con maggior violenza la settimana scorsa.