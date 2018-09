A Ground Zero si ricorda l'11/9

NEW YORK, 11 SET - A New York grande commozione per ricordare l'attentato alle Twin Towers di 17 anni fa, con centinaia di persone che si sono riunite a Ground Zero per ricordare le vittime. Quelle accertate sono 2.753, mentre molte restano ancora senza un nome. I parenti si alternano sul palco per leggere i nomi di chi quella mattina dell'11 settembre perse la vita. Una campanella marca il momento in cui le due torri furono colpite e quelle in cui collassarono. Tra le personalita' presenti l'allora sindaco di New York Rudolph Giuliani e l'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley.