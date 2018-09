11/9: Trump ricorda coraggio di Giuliani

WASHINGTON, 11 SET - Nel diciassettesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001 Donald Trump su Twitter celebra l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani: "La sua leadership, il suo coraggio e le sue capacità non devono mai essere dimenticati. Rudy è un vero guerriero", scrive Trump di colui che all'epoca fu soprannominato "il sindaco d'America" e che oggi guida il team di legali del presidente Usa. Trump non sarà comunque a New York, ma parteciperà alla cerimonia al memorial dell'11 settembre a Shanksville, in Pennsylvania.