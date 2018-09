Putin, preoccupano missili Usa Pacifico

MOSCA, 12 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca è preoccupata per l'avanzamento dei sistemi missilistici difensivi americani nel Pacifico. "I problemi di sicurezza sono di grande importanza", ha detto Putin a Vladivostok. "Naturalmente non possiamo non essere preoccupati sui molti aspetti della cooperazione militare nella regione del Pacifico, compreso l'avanzamento dei sistemi missilistici difensivi americani", ha sottolineato il leader russo che questo rappresenta "un tema nel dibattito" regionale. Lo riporta la Tass.