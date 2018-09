Spd, 'odio rende brutti'. Protesta Afd

BERLINO, 12 SET - I parlamentari tedeschi di Alternative fuer Deutschland hanno lasciato in massa l'aula parlamentare, durante il dibattito in corso al Bundestag. Hanno reagito così alle affermazioni di un esponente dei socialdemocratici, Johannes Kahrs, il quale aveva attaccato: "Gli estremisti di destra in parlamento sono disgustosi. L'odio rende brutti: guardatevi allo specchio!"