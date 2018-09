Raab, senza accordo Gb pagherà meno a Ue

LONDRA, 13 SET - Il governo britannico di Theresa resta "fiducioso" di poter trovare un accordo sull'uscita dall'Ue nelle prossime settimane, ma accelera anche i piani per prepararsi a un'ipotetica Brexit 'no deal'. E avverte che in quel caso il Regno "ovviamente non pagherà" i 39 miliardi di sterline del cosiddetto conto del divorzio calcolati d'intesa con Bruxelles nell'ambito dei negoziati dei mesi scorsi. A ribadire il concetto è oggi alla Bbc il ministro per la Brexit, Dominic Raab, il quale nota che, in mancanza d'un accordo complessivo, salterà pure quello sui soldi. E che in un tale scenario Londra si atterrà solo agli "stretti obblighi legali", versando una cifra "significativamente più bassa" all'Ue. Raab in queste stesse ore ha presentato alcuni nuovi capitoli del piano di emergenza che il governo May sta preparando per l'eventualità di un 'no deal' dopo un primo documento pubblicato ad agosto e giudicato ancora vago da diverse aziende.