Europee: Moscovici, paura dei populisti

PARIGI, 12 SET - "Per la prima volta nella mia vita di europeo ho paura": lo ha detto il commissario Ue agli affari economici, Pierre Moscovici, parlando delle elezioni europee del 2019, in conferenza stampa a Parigi. Moscovici ha evocato lo spettro di un "minaccia essenziale, esistenziale" per l'Europa. Vale a dire "l'attacco dei populisti alla democrazia liberale, e quando dico liberale - ha tenuto a puntualizzare - parlo della combinazione tra democrazia e libertà". Mentre le forze populiste "sono democratiche quando vincono le elezioni, ma poi erodono progressivamente le libertà".