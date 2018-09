Sisma Hokkaido, 1.630 ospiti centri

TOKYO, 13 SET - A quasi una settimana dal terremoto di magnitudo 6.7 in Hokkaido, l'isola a nord del Giappone, oltre 1.600 persone sono ancora ospitate nei centri di accoglienza. L'Agenzia meteorologica nazionale ha avvertito i residenti di possibili ulteriori scosse di assestamento nei prossimi giorni, mentre il governo di Tokyo e il gestore Hokkaido Electric Power hanno esortato le attività commerciali e i privati a ridurre i consumi del 20% per evitare interruzioni alternate di elettricità. Alcune delle centrali termoelettriche rimesse in funzione dopo il blackout post sisma si sono rivelate obsolete, e gli operatori anticipano possibili avarie. L'impatto negativo del disastro si è rivelato anche sul turismo, considerato il traino della crescita economica della regione. Secondo un'indagine dell'associazione degli albergatori si sono registrate circa 300mila cancellazioni tra settembre e novembre da parte dei visitatori, con una perdita in termini economici corrispondente a 23 milioni di euro.