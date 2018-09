Oettinger, no a crescita debito Italia

ROMA, 13 SET - "Vorremmo che anche l'Italia rispettasse il tetto del 3% nel rapporto deficit-pil, e quanto al debito non credo sia una buona cosa farlo salire ancora". Lo ha detto il commissario Ue al bilancio Ghuenter Oettinger alle Commissioni Bilancio, rispondendo alle domande dei parlamentari. "Il debito in Italia è al 133%. E per gli economisti oltre una certa soglia non è tollerabile. La strategia del bilancio italiano è del governo e del parlamento italiano, ma far salire il debito al 140% credo sia un'idea sbagliata".