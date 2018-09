Brasile: migliorano condizioni Bolsonaro

SAN PAOLO, 13 SET - Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali brasiliane del prossimo 7 ottobre, sta recuperando in modo soddisfacente dopo l'operazione chirurgica alla quale è stato sottoposto d'urgenza la notte scorsa. Lo hanno reso noto i medici che lo assistono nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo. L'operazione, giudicata necessaria dopo che una tomografia ha rivelato che si era creata una aderenza sulla parete dell'intestino tenue, che stava causando una ostruzione, è durata circa due ore e mezza. Bolsonaro è stato gravemente ferito giovedì scorso con una coltellata all'addome mentre partecipava a un appuntamento elettorale a Minas Gerais, che gli ha provocato gravi lesioni all'intestino tenue e crasso, per le quali è stato già operato ore dopo l'attacco. Il figlio del dirigente politico, Carlos Bolsonaro, ha detto alla stampa che la situazione "delicata" creatasi la notte scorsa è ormai "sotto controllo", e ora suo padre si sente "forte come un cavallo".