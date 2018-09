Francia, rischio crimini guerra a Idlib

PARIGI, 13 SET - La Francia si dice "preoccupata" per l'evoluzione della situazione a Idlib, in Siria, e "non scarta il rischio di crimini di guerra, in quanto i bombardamenti verificati in questi ultimi giorni da parte del regime e della Russia ci fanno temere il peggio per le popolazioni civili": è quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi. "Un'ampia offensiva a Idlib - si prosegue nella nota - porterebbe a conseguenze disastrose".