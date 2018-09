Libia: Onu non approva elezioni il 10/12

NEW YORK, 13 SET - Il Consiglio di Sicurezza Onu ha esteso il mandato della missione in Libia (Unsmil) per un anno, fino al 15 settembre 2019, ma non ha approvato la data per le elezioni del 10 dicembre, indicata durante il summit di Parigi voluto da Macron. Il Consiglio chiede elezioni "il prima possibile purché siano presenti le necessarie condizioni di sicurezza, tecniche, legislative e politiche". La Francia aveva chiesto di mantenere il voto il 10 dicembre, ma ha affrontato l'opposizione degli Usa e altri paesi Ue tra cui l'Italia.