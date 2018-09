Emiro Qatar regala un boeing a Erdogan

ISTANBUL, 13 SET - L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, ha regalato al presidente turco Recep Tayyip Erdogan un Boeing 747-8 dal valore stimato in circa 400 milioni di dollari. Lo riporta la tv di stato di Ankara, Trt, secondo cui rappresenta un simbolo "dell'affetto di al-Thani per Erdogan". Si tratta di una versione ad hoc del velivolo, che normalmente può trasportare circa 400 passeggeri ma è stato disegnato per 70 posti e con cabine extra-lusso. Il Boeing è già atterrato all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, dove è stato collocato insieme al resto della flotta aerea presidenziale. I rapporti tra Turchia e Qatar si sono significativamente rafforzati. Lo scorso anno, Erdogan si è schierato in prima fila al fianco di Doha nella crisi con gli altri Paesi del Golfo. Durante una recente visita ad Ankara, al Thani ha inoltre promesso 15 miliardi di investimenti per sostenere l'economia turca.