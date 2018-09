Brasile: sondaggio, Bolsonaro avanza

SAN PAOLO, 15 SET Jair Bolsonaro resta in testa nelle intenzioni di voto e sale al 26%, con una crescita del 2%, mentre dal plotone che lo insegue si sono staccati Fernando Haddad, l'erede di Lula candidato dal Partito dei Lavoratori (Pt), e il laburista Ciro Gomes, in corsa per la chance di un ballottaggio contro il candidato di estrema destra. Questo il quadro statistico dipinto dal nuovo sondaggio elettorale diffuso dalla Datafolha, che registra un pareggio al secondo posto, con il 13%, per Gomes e Haddad. Un risultato che rappresenta soprattutto una performance positiva del candidato del Pt (+4%), che comincia a ereditare i voti di Lula, meno di una settimana dopo aver ricevuto il testimone dall'ex presidente, in carcere per scontare una condanna a 12 anni per corruzione.