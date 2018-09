Venezuela: Osa non esclude un intervento

BOGOTA', 15 SET - Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha sostenuto ieri in Colombia che non si deve escludere un intervento militare in Venezuela come soluzione della crisi politica e sociale che vive quel Paese. "Circa un intervento militare per rovesciare il presidente Nicolás Maduro - ha indicato - non dobbiamo scartare nessuna opzione, perché senza dubbio quello che sta commettendo questo regime in termini di crimini di lesa umanità, di violazione dei diritti umani e di sofferenza della gente con l'esodo indotto che sta promuovendo, fa sì che le iniziative diplomatiche siano prioritarie, ma non dobbiamo escludere nessuna azione". Almagro ha proposto queste considerazioni durante una visita alla città di Cúcuta, dove attraversano la frontiera la maggioranza dei venezuelani che cercano rifugio in Colombia, Ecuador, Perù, Cile e Argentina.