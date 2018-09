Usa: evacuato osservatorio Sole, giallo

WASHINGTON, 16 SET - E' giallo sulla chiusura in New Mexico del Sunspot Solar Observatory, dove si trova uno dei migliori telescopi al mondo per l'osservazione solare. Il 6 settembre è stato evacuato per una non meglio precisata "questione di sicurezza" ed ora è sotto la lente di ingrandimento dell'Fbi. Evacuati i residenti nelle vicinanze. "Ci e' stato detto che avevano una credibile minaccia attraverso l'Fbi e di andare via", ha riferito uno di loro. Online sono fiorite varie speculazioni, compresa l'ipotesi di un Ufo, alimentata forse dalla relativa vicinanza (130 km) con Roswell, dove un misterioso oggetto si schiantò nel 1947, facendo pensare ad una navicella aliena: in realtà si trattava di un'enorme pallone sonda sperimentato in una operazione Top Secret della United States Air Force per monitorare le attività dell'Unione Sovietica e il suo possibile avanzamento nello sviluppo di bombe atomiche. L'Fbi ha comunque smentito che l'evacuazione e la chiusura dell'osservatorio siano legate ad una attivita' extraterrestre.