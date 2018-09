Tifone tocca terra in Cina, due morti

HONG KONG, 16 SET - Si contano le prime vittime in Cina per il passaggio di Mangkhut. L'emittente Cctv ha reso noto che due persone sono rimaste uccise dopo che il tifone ha toccato terra, nella provincia meridionale di Guangdong. Il tifone ha prodotto mareggiate alte fino a tre metri. Quindici persone sono rimaste ferite nella regione autonoma di Macao, che per la prima volta ha chiuso i suoi casinò. A Hong Kong è stato chiesto alle persone di stare lontano dal porto, mentre sul lungomare sono stati piazzati sacchi di sabbia.