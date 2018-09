Kurz, rafforzare Frontex entro il 2020

BOLZANO, 16 SET - L'ampliamento di Frontex "non deve avvenire chissà quando, ma entro il 2020". Lo ha detto il cancelliere austriaco e presidente di turno dell'Unione europea Sebastian Kurz a Berlino, dopo un incontro con la sua omologa tedesca Angela Merkel. Entrambi hanno condiviso la proposta del presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker di un rafforzamento di Frontex. L'obiettivo, ha sottolineato Kurz, "è quello di non fare neanche partire le navi". Il cancelliere austriaco ha ribadito la necessità di "portare a termine la svolta nella politica migratoria". In vista del summit sull'Africa a dicembre a Vienna, Merkel ha sottolineato l'importanza di "occuparsi maggiormente dell'Africa", dividendosi il lavoro all'interno dell'Unione. Infine, Kurz ha detto che "tutto il possibile deve essere fatto per evitare una Brexit dura".