Pakistan regolarizza migranti

ISLAMABAD, 17 SET - Il primo ministro pachistano, Imran Khan, ha annunciato che il suo governo concederà carte d'identità e anche passaporti pachistani ad immigrati dal Bangladesh e Afghanistan che da lungo tempo risiedono nel Paese. "Questi immigrati hanno vissuto qui per decenni, i loro figli sono nati qui, ma non hanno carte d'identità o passaporti", ha detto Khan in un discorso ieri sera a Karachi. A causa di questa situazione, non possono trovare lavori regolari e a volte sono spinti a commettere atti illegali. In Pakistan vivono circa due milioni di immigrati dal Bangladesh e dalla Birmania e 1,5 milioni di afghani.