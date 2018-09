Putin a Erdogan, 'problemi risolvibili'

MOSCA, 17 SET - Fra la Russia e la Turchia "ci sono molti problemi, alcuni dei quali sono molto difficili". Lo ha detto Vladimir Putin in apertura dei colloqui con Recep Tayyip Erdogan, in visita a Sochi. "Sono felice di vederti non solo per scambiare opinioni su tutta la gamma di problemi ma anche per cercare di trovare soluzioni dove non ce ne sono ancora", ha detto Putin sottolineando ad ogni modo che le relazioni fra i due paesi si stanno sviluppano in modo "dinamico e positivo". Lo riporta la Tass.