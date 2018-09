Brasile: Pt ipotizza indulto a Lula

BRASILIA, 17 SET - Il governatore dello stato brasiliano di Minas Gerais, Fernando Pimental, del Partito dei Lavoratori (Pt), ha detto che se risultasse eletto il candidato presidente del suo partito, Fernando Haddad, la prima cosa che dovrebbe fare sarebbe firmare un indulto a favore di Luis Inazio Lula da Silva. "Eleggeremo Haddad come presidente della Repubblica, e sono sicuro che nel suo primo giorno al governo Haddad firmerà un indulto, perché cessi immediatamente la carcerazione ingiusta del presidente Lula", ha detto Pimental, che è un dirigente di spicco del Pt anche livello nazionale. La questione di un eventuale indulto a favore di Lula -che dallo scorso aprile sta scontando una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio a Curitiba- è stata posta ad Haddad durante una sua passeggiata elettorale a San Paolo, ma il candidato non ha voluto rispondere direttamenta, limitandosi a criticare il modo in cui sono gestite le inchieste anticorruzione.