Corea Nord: Usa, Russia viola sanzioni

NEW YORK, 17 SET -"La Russia ha imbrogliato sulle sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza alla Nord Corea con sistematiche violazioni, e sta lavorando per indebolire le misure restrittive": lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, durante una riunione dell'organo delle Nazioni Unite. Haley ha parlato di una "campagna da parte di Mosca per coprire le violazioni delle sanzioni, di cui gli Usa hanno le prove".