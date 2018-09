Putin a Orban, Ungheria partner chiave

MOSCA, 18 SET - "L'Ungheria senz'altro è uno dei nostri partner chiave in Europa". Lo ha detto Vladimir Putin in apertura dell'incontro con il primo ministro Ungherese Victor Orban oggi in visita a Mosca. "I nostri rapporti si sviluppano in tutte le sfere grazie alla commissione intergovernativa mentre gli investimenti reciproci ammontano a 1 miliardo di dollari e vengono realizzati "grandi progetti", ha detto Putin sottolineando che ci sono "temi da discutere". "Malgrado il calo nel nostro interscambio commerciale per le sanzioni Ue siamo riusciti a capovolgere questa tendenza e oggi io la ringrazio per il lavoro svolto insieme". Lo ha detto il primo ministro ungherese Victor Orban in apertura dell'incontro con Vladimir Putin, il secondo nell'arco di due mesi, notando che per Budapest questa visita ha "grande importanza". "Non possiamo dire che verso la nostra cooperazione vi sia un clima favorevole a livello internazionale ma contro questi fenomeni negativi dobbiamo lottare insieme".