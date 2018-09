Stormy Daniels, 'pene Trump piccolo'

NEW YORK, 18 SET - Il pene di Donald Trump è "più piccolo della media" e come "il fungo di Mario Kart". A fare il singolare paragone è la pornostar Stormy Daniels, che torna alla ribalta con il libro 'Full Disclosure', in uscita il 2 ottobre. Secondo le anticipazioni ottenute dal Guardian, nel testo la pornostar racconta numerosi dettagli sulla presunta relazione con Trump. E in particolare confronta l'organo genitale del presidente con Toad, un personaggio con la testa da fungo del mondo di Super Mario. "Sa di avere un pene insolito. È come un grosso fungo, un fungo velenoso.... Ero sdraiata lì, infastidita dal fatto che stavo avendo un rapporto sessuale con una persona con il pube da Yeti e i genitali come il fungo di Mario Kart", afferma. "Potrebbe essere stato il sesso meno impressionante che abbia mai fatto, ma chiaramente lui non ha condiviso questa opinione", continua. Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, dice di aver avuto un rapporto con Trump in California nel 2006, fatto che lui nega.