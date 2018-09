Aquarius, migranti Spagna in attesa

(ANSAmed) - MADRID, 18 SET - Nessuna delle richieste di asilo avanzate da 608 dei 629 migranti salvati nel Mediterraneo a giugno dall'Aquarius, e sbarcati a Valencia dopo essere stati rifiutati dai porti di Italia e Malta, ha finora ricevuto risposta. E' quanto confermano fonti del ministero degli Interni citate dall'agenzia Efe, secondo le quali non sono ancora ultimati nemmeno gli iter di espulsione per altri 15 dei migranti, che viaggiavano sulla nave operata dalle organizzazioni umanitarie Medici senza Frontiere e Sos Mediterranée. La legislazione spagnola fissa un periodo massimo di sei mesi per accogliere o meno le richieste di asilo ma, secondo le fonti citate, l'Ufficio di Asilo e Rifugio (Oar) è "sopraffatto" dalle domande, nonostante sia stato rafforzato un mese fa con 200 unità. Benché abbiano ricevuto un permesso di soggiorno straordinario di 45 giorni al momento dello sbarco, ai 608 migranti richiedenti asilo sarà garantita la permanenza in Spagna fino alla definizione della propria pratica.