Gb:May, 2 mld sterline per case popolari

LONDRA, 19 SET - La premier Tory britannica Theresa May archivia il 'culto' esclusivo thatcheriano della proprietà individuale e rilancia l'edilizia residenziale pubblica come risposta alla penuria di alloggi e ai costi insostenibili che affliggono molti nel Regno. La svolta si traduce nell'annuncio dello stanziamento di 2 miliardi di sterline in Inghilterra per aiutare consigli locali, cooperative e altre organizzazioni a finanziare progetti di nuove case popolari (ma solo dal 2022). May, alla ricerca del consenso perduto anche in vista della Brexit, capovolge in qualche modo la retorica della 'lady di ferro' - secondo l'interpretazione del filo conservatore Daily Telegraph - rivendicando l'edilizia popolare come un motivo di "orgoglio per il Paese" e non più "uno stigma sociale". Di qui l'impegno a intervenire, a fronte di dati secondo cui il numero di alloggi realizzati dai 'local councils' risulta crollato dai 140.000 all'anno del 1970 a quasi zero negli anni '90 e 2000.