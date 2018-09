Usa: aragoste sedate prima di ucciderle

ROMA, 20 SET - Un ristorante americano usa la marijuana per sedare le aragoste prima di gettarle in pentola e ucciderle dopo che un crescente numero di scoperte scientifiche hanno evidenziato che anche loro, come i gamberi e i granchi, sarebbero in grado di provare dolore. Lo riporta la Bbc online sottolineando che il locale offre ai clienti la possibilità di scelta (se cioè vogliono un piatto di aragosta sedata o meno). Le aragoste sono spesso cotte gettandole vive in una pentola d'acqua bollente.