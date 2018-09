Gb: arrestati due 15enni per terrorismo

LONDRA, 20 SET - La polizia britannica ha arrestato nel Kent, estremo sud dell'Inghilterra, due adolescenti d'appena 15 anni sospettati di aver pianificato imprecisate azioni di tipo terroristico. Lo riferisce SkyNews citando Nigel Doak, sovrintendente dell'anti-terrorismo della South East Police. I due sono originari di Ramsgate, località affacciata sulla Manica a metà strada fra Dover e Canterbury. Al momento gli investigatori non precisano la natura dei loro progetti, ma lasciano intendere una matrice di estrema destra piuttosto che islamico-radicale in questo caso, dopo i ripetuti attacchi dei mesi scorsi di 'lupi solitari' jihadisti nel Regno. Assicurano peraltro che la minaccia non era ancora operativa e che "non vi sono stati rischi immediati per il pubblico". I due 15enni sono stati interrogati e detenuti in base all'articolo 41 del Terrorism Act, legge britannica che punisce i reati assimilabili al terrorismo.