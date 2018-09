Gb: risolto mistero 'killer dei gatti

LONDRA, 20 SET - Per anni, la polizia britannica ha dato la caccia ad un killer di gatti che li decapitava nel sud di Londra. Adesso, il famigerato "Croydon Cat killer" è stato in qualche identificato, anche se la vicenda è più complicata di quanto sembri. Dal 2015, la polizia ha ricevuto centinaia di segnalazioni di gatti trovati mutilati, senza testa e coda. La gente del posto era preoccupata per i propri animali domestici, mentre i media ipotizzavano che ci fosse un serial killer di felini a piede libero. Oggi, invece, Scotland Yard ha riferito che dagli esami dei cadaveri di 25 gatti è emerso che sono stati uccisi in seguito al trauma da corpo non affilato, coerente con l'ipotesi che siano stati investiti da un'auto. Mentre le mutilazioni probabilmente erano il risultato era opera di animali selvatici, come le volpi. Quindi, è stato spiegato, "non ci sono testimoni né prove che indicato il coinvolgimento umano" in tali mutilazioni.