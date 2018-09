A Las Vegas primo museo sulla marijuana

NEW YORK, 20 SET - Sin City strizza l'occhio alla marijuana e apre il primo museo al mondo dedicato interamente alla cannabis. 'Cannibation Cannabis Museum' e' stato inaugurato oggi a Las Vegas ed e' la nuova attrazione per apprendere tutto sulla marijuana. Trattandosi di Sin City, sono state fatte le cose in grande e cosi' all'interno, oltre ad una serie di mostre, si potrà ammirare, tra le altre cose, il 'bong' (pipa ad acqua, ndr) in vetro più grande al mondo, e' più alto di una giraffa. C'e' anche una piscina piena di pepite di marijuana. La cannabis celebrata in tutti i suoi aspetti tuttavia senza fumarla. La legge del Nevada, infatti, ne proibisce il consumo in luogo pubblico. L'ingresso e' consentito solo a chi ha compiuto 21 anni.