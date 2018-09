Pena morte: un'altra esecuzione in Texas

(ANSA-AP) - HUNTSVILLE, 28 SET - Un uomo di 46 anni è stato giustiziato in Texas perchè accusato di aver investito e ucciso la sua fidanzata 18 anni fa. Si tratta della seconda esecuzione nello Stato in due giorni. L'uomo, Daniel Acker, si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che la fidanzata, Marquetta George, era morta per le ferite riportate dopo essersi lanciata fuori dal suo camion dopo che lui l'aveva sequestrata. E' stato ucciso con un'iniezione letale.