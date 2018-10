Reporter saudita, Onu chiede indagine

ISTANBUL, 9 OTT - Sulla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi a Istanbul serve un'inchiesta internazionale. A lanciare l'appello sono tre esperti dell'ufficio del Commissario Onu per i diritti umani (Unhcr), secondo cui per arrivare alla verità è necessario evitare che il caso venga "politicizzato". Secondo gli esperti Bernard Duhaime, David Kaye e Agnes Callamard, un'indagine condotta da un organismo internazionale è il modo migliore per "identificare e portare davanti alla giustizia" eventuali "perpetratori e mandanti" del possibile crimine.