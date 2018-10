Pompeo, re Salman vuole inchiesta seria

ROMA, 16 OTT - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Riad "ha ringraziato il re (Salman, ndr) per il suo impegno a sostenere un'inchiesta completa, trasparente e tempestiva" sul caso del giornalista saudita. Lo riferisce la portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, citata dai media americani. "Siamo forti e antichi alleati. Affrontiamo le nostre sfide insieme" e così "in passato, oggi, domani", detto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, incontrando a Riad Pompeo per discutere della scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul.