Pittsburgh:raccolta fondi immigrato Iran

NEW YORK, 29 OTT - Una raccolta fondi organizzata sul web per la congregazione ebraica di Pittsburgh dopo la strage alla sinagoga Tree of Life ha incassato 400 mila dollari in un giorno. La pagina GoFundMe e' stata aperta da Shay Khatiri, un immigrato iraniano che ha deciso di aiutare la congregazione dopo aver visto la disperazione di una sua amica ebrea. "Mi ha raccontato cosa era successo, era distrutta", ha raccontato alla Cnn: "cosi' ho deciso di fare una donazione, ma ho pensato che avrei potuto dare una cifra come 18 o 36 dollari, e non avrebbe avuto un grande impatto". Cosi' ha deciso di aprire un account online per raccogliere fondi. Intanto la squadra di hockey dei Pittsburgh Penguins ha deciso di donare 25 mila dollari alla Jewish Federation of Greater Pittsburgh e altri 25 mila dollari per il Dipartimento di pubblica sicurezza della citta'.