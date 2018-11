Scacchi: Carlsen-Caruana, è guerra nervi

LONDRA, 13 NOV - Quattro partite e altrettanti pareggi: non si rompe l'equilibrio tra il campione in carica norvegese Magnus Carlsen e lo sfidante italo-americano Fabiano Caruana nella serie per l'assegnazione del mondiale di scacchi. La quarta sfida tra i due scacchisti, disputata oggi a Londra, si è conclusa in tre ore e mezza con un nulla di fatto, al termine di 34 mosse. "Sembra che si sia preparato al meglio per annullare il mio gioco, dovrò provarci di più", il commento a fine partite di Carlsen, fantasioso maestro 28enne nordico considerato da qualcuno il 'Mozart della scacchiera' e da altri l'erede di Garri Kasparov, ma apparso in qualche modo sorpreso dalla consistenza dell'ancor più giovane sfidante: 26enne di Miami con sangue italiano nelle vene e doppio passaporto in tasca. La serie (sulle 12 partite) riprenderà giovedì pomeriggio, dopo il giorno di riposo previsto per domani.