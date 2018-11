Brexit: Raab, errore non resistere a Ue

LONDRA, 18 NOV - Non aver fronteggiato con sufficiente fermezza quelli che egli chiama "i ricatti e le prepotenze" di Bruxelles nei negoziati sul divorzio fra Gran Bretagna e Ue. E' l'accusa che l'ex ministro per la Brexit, Dominic Raab, muove oggi - dalle colonne del Sunday Times e in un'intervista a un talk show domenicale della Bbc - a Theresa May, spiegando le sue dimissioni di giovedì scorso in polemica contro l'intesa con i 27 patrocinata dalla premier Tory. "Avremmo dovuto rivolgerci con molta onestà al Paese e dire che non potevamo accettare di essere corrotti, di subire ricatti o prepotenze, che eravamo pronti ad abbandonare il tavolo", ha recriminato Raab. "Io penso che ciò che è mancato siano stati la volontà politica e la risolutezza" di fronte agli interlocutori, ha proseguito, dicendo di non essere "sicuro che il nostro messaggio sia mai arrivato" e mettendo in guardia dal dare la sensazione di un Regno Unito "che abbia paura della sua ombra".