Gilet gialli su autostrade regionali

PARIGI, 18 NOV - I blocchi stradali dei 'gilet gialli' continuano in Francia e a metà giornata sono circa 150 secondo il ministero dell'Interno. Particolarmente prese di mira dalla protesta le autostrade A10 e A7, nel centro del Paese. La mobilitazione resta forte nelle regioni, soprattutto nel nord, dove è in corso un'"operazione-lumaca" sulla A1, l'autostrada che da Parigi porta in Belgio. Nel Pas-de-Calais, i dimostranti hanno occupato i caselli autostradali lasciando passare gratuitamente le auto.