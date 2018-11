Macron: serve una sovranità Ue moderna

BERLINO, 18 NOV - "Si deve aprire un nuovo capitolo". Lo ha detto Emmanuel Macron, parlando al Bundestag tedesco, nel giorno della commemorazione delle vittime della Grande guerra. "Bisogna costruire una moderna, democratica, efficiente sovranità", in Europa, ha affermato. "L'Ue non era stata concepita per sfide come la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, la sfida dell'immigrazione", ha rimarcato, compiti che si devono assumere adesso nella comune responsabilità. "Dobbiamo tenere alti i nostri valori europei" e "rafforzare la sovranità europea", ha sottolineato.