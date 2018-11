È la giornata mondiale del gabinetto: 10 cose che forse non sapete sul nostro “dovere quotidiano”

Sapevate che il 19 novembre è la Giornata mondiale del gabinetto? L’ha istituita l’Onu per ricordare quanto sia importante l’igiene per sconfiggere le malattie, anche in considerazione del fatto che due miliardi e mezzo di persone nel mondo - a tutt’oggi - non hanno un water e 280mila di esse muoiono ogni anno per malattie derivate proprio dalle cattive condizioni igieniche e dalla mancanza d’acqua. Eppure il wc è tra le abitudini quotidiane di miliardi di persone e, secondo uno studio, ci stiamo seduti sopra mediamente tre anni della nostra vita. Ma chi lo inventò e quando è diventato indispensabile? Dieci cose da sapere sul luogo del nostro “dovere quotidiano” con un piccola chicca… l’undicesima.