Macron non commenta i gilet gialli

BRUXELLES, 19 NOV - "Risponderò a tempo debito ma oggi non è il luogo giusto" per farlo. E' quanto ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa oggi a Bruxelles ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la protesta dei gilet gialli. Lo riferiscono i media belgi. Macron e la moglie Brigitte sono in visita ufficiale in Belgio.