Continua duello legale Casa Bianca-Cnn

WASHINGTON, 19 NOV - Continua la battaglia tra la Casa Bianca e la Cnn dopo che un giudice ha ordinato la restituzione temporanea del pass al giornalista Jim Acosta in seguito ad un battibecco in una conferenza stampa con il presidente. La West Wing ha inviato un avvertimento al reporter per informarlo che il suo pass potrebbe essere revocato a fine mese, dopo la scadenza di 14 giorni fissata dal giudice. In risposta, l'emittente ha chiesto alla corte distrettuale di Washington DC un'udienza urgente.