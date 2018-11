Un morto,4 feriti in sparatoria a Denver

DENVER, 20 NOV - Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria nel centro di Denver, in Colorado. Episodio su cui al momento non sono emersi dettagli: non è chiaro infatti cosa abbia causato l'esplosione di violenza e nessun arresto è stato al momento effettuato, fanno sapere le autorità locali. La sparatoria ha avuto luogo in un quartiere nei pressi dello stadio, dove sorgono diversi ristoranti e bar oltre ad edifici residenziali di nuova costruzione. Gli investigatori non hanno ancora determinato se vi sia più di una persona coinvolta, nè hanno diffuso una descrizione di eventuali sospettati.