Poliziotto accoltellato a Bruxelles

BRUXELLES, 20 NOV - Un poliziotto è stato accoltellato stamane a Bruxelles, davanti alla sede del commissariato centrale vicino la Grand'Place. Secondo il quotidiano online 'Dernière Heure' l'aggressore avrebbe gridato 'Allah Akbar', ma la polizia non ha confermato. L'uomo è stato fermato da un altro poliziotto che gli ha sparato. Sia la vittima che l'aggressore sono stati portati in ospedale e non sono in pericolo di vita. L'uomo era noto per traffico d'armi ma non per terrorismo, anche se il caso viene trattato come potenzialmente terroristico dato il target dell'attacco.