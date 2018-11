Procura Bruxelles indaga per terrorismo

BRUXELLES, 20 NOV - Un'indagine giudiziaria per tentato omicidio nel contesto di un attacco terroristico è stata aperta dopo l'accoltellamento di un poliziotto belga avvenuto questa mattina nel centro storico di Bruxelles. Lo ha reso noto la Procura della capitale, secondo quanto scrive l'agenzia Belga, precisando però che sono ancora in corso le indagini per accertare la natura dei fatti. "Non siamo ancora riusciti a stabilire con certezza il movente. L'uomo non è ancora stato ascoltato ma testimoni l'avrebbero sentito gridare 'Allahu akbar'", ha detto la portavoce della Procura.